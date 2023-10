Sofrendo condição sem cura, Deborah Blando conscientiza: ‘As pessoas não acreditam’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/10/2023 - 0:14 Compartilhe

Recentemente, Deborah Blando abriu o coração acerca da condição crônica contra a qual vem lutando. Em entrevista ao podcast Papagaio Falante, de Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a cantora de 54 anos revelou ser portadora de fibromialgia.

“[O diagnóstico] é feito por meio da exclusão. Você faz um monte de exames e não tem nada, só os pontos de dor que o médico examina. Ela se manifesta por algum acidente com uma carga muito forte de pressão, como eu tive na minha carreira. Não aparece em nenhum exame”, explicou a cantora.

Na sequência, ela lamentou o fato de muitos não acreditarem na doença. “Por muito tempo as pessoas não acreditam que a pessoa está com dor e acham que é frescura. Fibromialgia é uma coisa séria”, alertou.

Ao ser questionada por Sérgio Mallandro sobre seus pontos de dor, a cantora revelou: “Nas costas inteiras, na lombar, nos braços, no pescoço.”

Deborah ainda contou que a fibrose resultante de uma lipoaspiração feita há 25 anos inflamou após a vacina da covid-19, o que resultou em ainda mais pontos de inflamação por seu corpo. Além disso, ela compartilhou que pessoas com fibromialgia também não têm um sono restaurador: “A gente não consegue chegar à quarta fase do sono que nem pessoas normalmente chegam, na qual você reestabelece o músculo que foi rompido durante o dia. A fibromialgia cria uma inflamação e uma dor”, desabafou.

Apesar das dores, a cantora ainda conversou, com bom humor, sobre assuntos como seu suposto romance com Brad Pitt, as “bizarrices” de Michael Jackson e muito mais. Confira a entrevista completa aqui.

