Sofia Vergara vence batalha judicial contra ex-noivo sobre custódia de embriões congelados

Sofia Vergara venceu uma batalha antiga que travava com o seu ex-noivo Nick Loeb. Enquanto estavam juntos, Sofia e Nick realizaram um tratamento de fertilização in vitro na tentativa de produzir embriões e engravidar uma barriga de aluguel. Em 2014, o casal se separou e foi ao tribunal para decidir o que deveria acontecer com os embriões.

De acordo com informações da Fox News, após a primeira tentiva falhar, eles tentaram uma segunda vez e assinaram uma “Diretriz para Parceiros em relação ao Armazenamento e Disposição de Materiais CrioPreservados que Podem Incluir Embriões”. A diretriz dava opções de procedimentos caso Vergara, agora com 48, ou Leob, agora com 45, falecesse.

Em 2017, Vergara entrou com uma ação na esperança de impedir Loeb de usar os embriões sem seu consentimento. Agora, após anos de disputa, o tribunal de Louisiana, onde o Nick tentou dar continuidade ao processo, considerou que o ator “não é domiciliado em, não mantém residência e não tem a intenção de ser domiciliado ou residente em qualquer local do Estado da Louisiana”.

Embora não tenha sido decidido o que vai acontecer com os embriões, Nick não possui mais o direito de usá-los.

