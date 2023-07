Sofia Vergara esbanja beleza e celebra 51 anos: ‘Alegria de viver’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/07/2023 - 8:26 Compartilhe

Estrela da série ‘Modern Family’, a atriz Sofia Vergara está completando 51 anos. Nesta segunda-feira (10), a colombiana compartilhou imagens em que aparece sem maquiagem para celebrar seu aniversário.

Nos cliques publicados pela atriz, ela aparece junto de um fundo paradisíaco e agradece por todas as felicitações recebidas em seu aniversário.

“Acordar aqui no meu aniversário de 51 anos! Ainda com saúde, sonhos, energia, (meus joelhos já doem, sim) mas com muita alegria de viver! Obrigada a todos pelas mensagens!”, escreveu Sofia, na legenda da publicação.

