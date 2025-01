Sofía Vergara e Lewis Hamilton levantam suspeita de romance ao serem vistos juntos

Tem clima de romance no ar! A atriz colombiana Sofía Vergara e o heptacampeão mundial de Fórmula 1 Lewis Hamilton acenderam um sinal de alerta nos fãs após terem sido vistos juntos em um restaurante em Nova York, EUA.

Segundo publicação no site americano TMZ, Hamilton e Vergara foram vistos juntos no interior do estabelecimento em companhia também de amigos. Imagens divulgadas pelo veículo mostram os dois deixando o local juntos, enquanto conversavam sorridentes, em clima de descontração.

Ainda de acordo com o TMZ, a atriz e o piloto deixaram o local em carros separados.

Os famosos ainda não se pronunciaram em público sobre o suposto romance ou para desmentir os boatos.

A estrela da série “Modern Family” está solteira desde outubro do ano passado, quando anunciou o fim do namoro com o cirurgião Justin Saliman, com quem se relacionou por um curto tempo.

Antes, a atriz de 52 anos foi casada por nove anos com o ator Joe Manganiello, de quem se separou em 2024.

Já Hamilton, 40 anos, acumula um currículo extenso de ex-namoradas famosas. Ele teve um longo relacionamento com a cantora Nicole Scherzinger, entre 2007 e 2018. O esportista também teve seu nome vinculado a celebridades como as modelos Gigi Hadid e Kendall Jenner, e a cantora Rihanna.