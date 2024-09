Sofia Liberato, filha de Gugu, se torna cidadã americana e celebra: ‘Tudo acontece no tempo certo’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 18/09/2024 - 9:29 Para compartilhar:

Sofia Liberato, de 20 anos de idade, conseguiu a cidadania americana, e celebrou o acontecimento nesta terça-feira, 17. Em suas redes sociais, a filha de Gugu Liberato (1959 – 2019), que já mora há nove anos nos Estados Unidos, disse: “Hoje, 17 de setembro, marca o dia em que me tornei oficialmente uma cidadã americana”.

Além disso, a jovem também falou do tempo que precisou esperar para o documento ficar pronto: “Tudo acontece no tempo certo de Deus. Às vezes, pode parecer que nossos sonhos estão demorando a se realizar ou que o caminho é mais longo do que imaginamos, mas é essencial mantermos a confiança e a fé. Deus sabe o que é melhor para nós, e seus planos são sempre para nosso bem”.

“Mesmo em meio aos desafios e incertezas, Ele tem um propósito maior para nossas vidas, planos de prosperidade e esperança. Precisamos acreditar que, no momento perfeito, Ele nos guiará para o destino certo, aquele que Ele preparou especialmente para nós”, complementou Sofia.

Sofia é uma das filhas do apresentador Gugu Liberato, que morreu em novembro de 2019, vítima de acidente doméstico. Ela tem dois irmãos: Marina e João Augusto. Os três são frutos da relação de Gugu com Rose Miriam Di Matteo.