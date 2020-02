Sofia Kenin vence Muguruza e é campeã do Aberto da Austrália

A americana Sofia Kenin conquistou, aos 21 anos, seu primeiro título de Grand Slam ao derrotar na final do Aberto da Austrália a espanhola Garbiñe Muguruza em três sets, com parciais de 4-6, 6-2 e 6-2.

A americana de origem russa, que começou o torneio com a 15ª classificada no ranking mundial, nunca havia superado as oitavas de final de um Grand Slam (Roland Garros em 2019), mas se mostrou superior a uma irregular Muguruza (N.32).

A espanhola buscava o terceiro título de Grand Slam da carreira.

O momento decisivo do jogo aconteceu no quinto game do terceiro set, quando a espanhola teve três ‘break points’ para abrir 3-2, mas a americana conseguiu confirmar o serviço e logo depois quebrou o saque de Muguruza para deixar o placar em 4-2.

A situação abalou a espanhola, que teve o saque novamente quebrado por Kenin no oitavo game. A partida acabou com uma dupla falta de Muguruza, sua sétima na final.

