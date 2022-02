Sofia Goggia celebra recuperação para disputar Jogos de 2022

PEQUIM, 14 FEV (ANSA) – Em uma longa publicação nas redes sociais, a esquiadora italiana Sofia Goggia celebrou a oportunidade de participar do downhill nas Olimpíadas de Inverno de Pequim, na China, após quase um mês de uma grave lesão no joelho.

Goggia, que defenderá na terça-feira (15) seu ouro olímpico na categoria feminina do downhill, passou por intensas baterias de fisioterapia e treinamentos específicos para conseguir competir na capital chinesa.

“Meu coração está voando e a felicidade está estampada no meu rosto. Depois daquela queda, tudo parecia ter virado fumaça, mas em vez disso estou aqui! Essa é a maior prova que a vida já me trouxe”, escreveu Goggia.

A medalhista olímpica italiana sofreu uma lesão no joelho esquerdo em uma queda no dia 23 de janeiro na prova do Super-G da Copa do Mundo de Esqui Alpino feminino. A esquiadora lesionou parcialmente o ligamento cruzado e teve uma pequena fratura na fíbula.

Natural de Bergamo, Goggia é uma das principais esperanças de medalha da Itália, mesmo que tenha passado por um grande drama em função da lesão. (ANSA).

