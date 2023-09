Sofia Coppola e Woody Allen marcam presença no Festival de Veneza

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 04/09/2023 - 10:43 Compartilhe

A diretora americana Sofia Coppola revisita o mito Elvis Presley com “Priscilla” nesta segunda-feira(4) no Festival de Veneza, enquanto seu compatriota Woody Allen apresenta, fora da competição, seu 50º filme, “Golpe de Sorte”, rodado em francês.

Apenas um ano após o sucesso de “Elvis”, o filme de Baz Luhrmann, Coppola volta a explorar a relação do rei do rock com sua esposa, a jovem Priscilla, que conheceu na Alemanha enquanto cumpria o serviço militar. Ela tinha apenas 14 anos, ele 24.

“Priscilla” é interpretada pela cantora e atriz Cailee Spaeny e Elvis pelo australiano Jacob Elordi.

O filme é baseado nas memórias da ex-esposa de Elvis, de quem se separou no início dos anos 1970, quando o cantor estava imerso em uma espiral autodestrutiva pelo uso de drogas.

Vencedor do Oscar pelo roteiro de “Encontros e Desencontros” (2003), da Palma de Ouro em 2006 por “Maria Antonieta”, Sofia Coppola é uma diretora que fez fama como independente graças a festivais como o de Veneza, onde ganhou o Leão de Ouro por “Um Lugar Qualquer”, em 2010.

Tanto ela, como os atores de “Priscilla” se beneficiaram de uma exceção especial do poderoso sindicato americano SAG-AFTRA, que lidera a greve que paralisou Hollywood, para promover este filme no estrangeiro.

A greve de atores, à qual os roteiristas aderiram, provocou a ausência de grande parte das estrelas e cineastas americanos no Lido.

“Priscilla” concorre ao Leão de Ouro com outros 22 filmes.

– Afastado de Hollywood –

Aos 87 anos, Woody Allen tem uma fama ainda mais independente de Hollywood, mas tem seus próprios problemas.

Abalada pela onda do #MeToo, a indústria cinematográfica americana rejeita se associar a um diretor de cinema acusado de abusos sexuais por sua filha adotiva, Dylan, ocorridos supostamente em 1992, quando ele ainda vivia com Mia Farrow.

Duas investigações absolveram Allen, mas o escândalo ainda assombra o diretor, que tem dois filhos adotivos com sua atual esposa, Soon-Yi Previn.

O diretor nova-iorquino foi convidado a apresentar em Veneza “Golpe de Sorte”, rodada na França com Lou de Laâge, Niels Schneider e Melvil Poupaud nos papeis principais.

O filme é um drama amoroso a partir do casual reencontro de dois ex-colegas de sala no ensino médio.

Ignorado até mesmo pela cidade à qual dedicou tantas produções, Nova York, Allen aos poucos direciona seus projetos à Europa.

No ano passado, estreou “O Festival do Amor”, ambientado no Festival Internacional de Cinema de San Sebastián, depois ter escolhido Londres para gravar “Match Point” e Barcelona para “Vicky Cristina Barcelona”. Há doze anos, a capital francesa foi cenário de outro filme de Allen, “Meia-noite em Paris”.

O autor de “Manhattan” e “Hannah e Suas Irmãs” reconheceu recentemente que está para encerrar sua longa carreira cinematográfica.





Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias