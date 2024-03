Sócrates é homenageado na França e vira nome de rua em Vila Olímpica

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/03/2024 - 19:28 Para compartilhar:

Sócrates, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro, se tornará nome de rua fora do País. O ídolo do Corinthians e da seleção brasileira foi homenageado e agora batiza uma nova rua na cidade de Saint-Ouen, na França, próximo à capital Paris. A homenagem será oficializada neste sábado, com a inauguração da via.

A “Rue Doutor Sócrates” está localizada dentro da Vila Olímpica, onde a delegação brasileira se hospedará durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024. A homenagem foi idealizada pelo prefeito da cidade, Karim Bouamrane, e anunciada ainda em outubro do ano passado após um encontro do gestor local com o presidente da Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), Marcelo Freixo. O local será mantido após a realização da Olimpíada.

Em publicação feita nas redes sociais após o evento de apresentação da nova rua, que aconteceu nesta sexta-feira, dia 29, Karim definiu Sócrates como um “grande jogador de futebol brasileiro que foi ativista pela democracia, igualdade e direitos civis”. “Sócrates encarna os valores de igualdade, progresso, solidariedade, fraternidade e irmandade. Orgulho de que a nossa cidade seja a primeira cidade do mundo a ter uma rua Sócrates”, escreveu o prefeito.

Esta não é a primeira via no mundo que recebe o nome do jogador. Em fevereiro, a Rua Edgar Rodrigues, localizada no boulevard do estádio Santa Cruz, do Botafogo de Ribeirão Preto, clube onde o craque despontou para o futebol, passou a se chamar “Esplanada Doutor Sócrates”.

Morto em 2011 por causa de uma infecção intestinal, Doutor Sócrates, como era conhecido por causa de sua formação em medicina, se estivesse vivo, completaria 70 anos em 2024. O ex-meio-campista marcou época no Corinthians e na seleção brasileira, onde disputou as Copas do Mundo de 1982 e 1986. Fora de campo, ganhou notoriedade pela atuação em favor da democracia nos movimentos Diretas Já e Democracia Corinthiana, do qual foi um dos idealizadores.

