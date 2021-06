‘Socorro’: Nicole Bahls precisa de ajuda para descer de árvore após ficar presa

Depois de comprar uma muda de Costela de Adão de plástico, Nicole Bahls voltou a fazer a felicidade dos internautas com seu dia a dia animado. A modelo apareceu nos stories do Instagram sendo socorrida por um amigo após ficar presa em um pé de mexerica.

“Socorro. Aí, meu tênis. Espera aí. Meu tênis é novo. Depois, lava. Ao invés de me preocupar em me arranhar toda e me ferrar, olha aqui, estou preocupada com o tênis novo. Ai, senhor. Estou muito materialista. Desapega esse tênis. Está amarrado. Vou chupar minha mexirica que eu ganho mais. Por isso que é melhor vir de galocha. Colocar tênis novo para andar aqui é babado”, disse Nicole nos vídeos.

Veja:

Ai meu tênis 🙈 pic.twitter.com/jnYjXbo4t6 — Nicole Bahls (@NicoleBahls) June 8, 2021

