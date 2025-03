Socorristas seguem buscas por sobreviventes em Myanmar

ROMA, 30 MAR (ANSA) – As equipes de resgate em Myanmar prosseguiram neste domingo (30) com as buscas por sobreviventes em meios aos escombros deixados pelo forte terremoto que atingiu o país na última sexta-feira (28).

Apesar da chegada gradual de ajuda internacional, especialistas temem que o número de vítimas aumente ainda mais nos próximos dias no país, onde grande parte da população vive ao longo da falha de Sagaing, o ponto de encontro entre as placas indiana e eurasiana.

O balanço provisório de mortos, segundo o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, que conversou por telefone com o chefe da junta militar birmanesa, foi atualizado para pelo menos 1,7 mil. Contudo, as estimativas citam que os óbitos podem oscilar entre 10 mil e 100 mil.

Myanmar registrou dois novos terremotos nas últimas horas em Naypyidaw e Shwebo, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

A Federação Internacional das Sociedades da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (FICV) lançou um apelo urgente por pelo menos US$ 100 milhões para ajudar as vítimas em Myanmar.

Pouco tempo depois do tremor de terra que devastou Myanmar, o USGS informou que a costa de Tonga, na Oceania, foi atingida por um terremoto de magnitude 7.1 na escala Richter e provocou um alerta de tsunami.

“Pessoas que vivem em áreas costeiras baixas são incentivadas a se mudar para terrenos mais altos ou mais para o interior”, escreveu o escritório nacional de gerenciamento de risco de desastres de Tonga no Facebook. (ANSA).