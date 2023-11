Socorristas lutam por salvar 40 trabalhadores bloqueados em túnel que desabou na Índia

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 13/11/2023 - 9:47 Para compartilhar:

Equipes de emergência lutavam nesta segunda-feira (13) para salvar os 40 trabalhadores que ficaram bloqueados no domingo após o desabamento de um túnel em obras no norte da Índia.

Os socorristas eram auxiliados por escavadeiras para retirar pedras e terra. Os escombros continuavam caindo enquanto eles tentavam desobstruir a passagem, por isso, um grande tubo de aço deve servir de rota de fuga.

“Todos os 40 trabalhadores presos dentro do túnel estão vivos”, afirmou em um comunicado Karamveer Singh Bhandari, alto comandante da força nacional de intervenção em caso de desastres.

As equipes de emergência injetaram oxigênio na área do acidente e conseguiram enviar alimentos pela mesma tubulação.

“Enviamos pequenos pacotes de alimentos através de um duto que também leva oxigênio”, declarou à AFP Durgesh Rathodi, diretor dos serviços de resgate no estado de Uttarakhand, no Himalaia indiano.

As escavadeiras removeram quase 20 metros de escombros, mas os trabalhadores estão 40 metros mais distante, acrescentou.

“Devido à quantidade de escombros no túnel, enfrentamos dificuldades na operação de resgate”, disse Bhandari.

Os socorristas planejam usar uma máquina pesada para colocar uma tubulação de aço de cerca de 90 centímetros de largura, o suficiente para que os trabalhadores bloqueados passem, indicou a empresa estatal de estradas e infraestrutura.

O primeiro contato com os trabalhadores foi através de uma mensagem em um pedaço de papel, mas os socorristas conseguiram estabelecer a comunicação por rádio.

– “Retirá-los com total segurança” –

O ministro-chefe de Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, que visitou o local do acidente nesta segunda-feira, afirmou na rede social X que as operações para remover os escombros prosseguiam “para retirá-los com total segurança”.

Um dos socorristas, citado pela agência de notícias Press Trust of India, indicou que os homens foram contatados pouco depois da meia-noite.

“O lado positivo é que os trabalhadores não estão uns em cima dos outros e têm um espaço de quase 400 metros para caminhar e respirar”, afirmou Devendra Patwal, outro coordenador do resgate, ao jornal Indian Express.

O túnel, de 4,5 quilômetros, está sendo construído entre Silkyara e Dangalgaon para conectar dois dos templos hindus mais sagrados, o de Uttarkashi e o de Yamunotri.

A obra é parte do projeto Char Dam Road, que pretende melhorar as ligações com alguns dos santuários hindus mais populares do país, assim como com as regiões próximas da fronteira com a China.

Os acidentes em grandes obras de infraestrutura são recorrentes na Índia.

Ao menos 200 pessoas morreram em janeiro em enchentes repentinas em Uttarakhand, uma catástrofe que os especialistas atribuíram parcialmente a um desenvolvimento excessivo.





