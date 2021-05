Soco em Edmundo e voadora de Romário: O jogo entre Flamengo e Vélez que gerou bandeiras

Um jogo entre Brasil e Argentina é cercado de rivalidade por si só, agora quando dois clubes, um de cada país, se enfrentam em clima de Libertadores, o confronto ganha outros ares. Foi o que aconteceu entre Flamengo e Vélez Sarsfield em 1995.

Apesar de terem se enfrentado apenas 10 vezes, os dois clubes guardam um episódio que gerou até bandeiras das torcidas.

Primeiro a briga entre Zadoná e Edmundo e depois a voadora de Romário em jogador do time argentino em resposta. O soco desferido pelo zagueiro Vélez virou até bandeira da torcida do clube argentino.

Para apimentar ainda mais a rivalidade, os torcedores do Flamengo aproveitaram o confronto desta quinta-feira (27) diante do Vélez, pelo Grupo G da Libertadores, para também relembrar a pancadaria generalizada no 3 a 0 para o rubro-negro no Parque do Sabiá, em Uberlândia, em 1995.

Mesmo sem a presença do público no estádio do Maracanã, por conta da pandemia, o Bepe (Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios) foi atendido após pedir a Conmebol que retirasse as faixas consideradas provocativas.

