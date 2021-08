Sócios do Barcelona tentam evitar ida de Messi ao PSG com base no fair play financeiro Catalães dizem que clube francês tem pendências maiores até que o Barcelona em última cartada para não perder o maior ídolo da equipe. Contratação está perto de ser finalizada

Depois de se despedir do Barcelona neste domingo e indicar que pode assinar com o Paris Saint-Germain em breve, Lionel Messi pode ser impedido de acertar com o clube francês. De acordo com informações da imprensa espanhola, sócio do clube blaugrana tentar barrar a transferência.

Segundo o jornal “Marca”, de Madri, a denúncia feita à Comissão Europeia tem como base o não cumprimento do fair play financeiro por parte do PSG. Neste caso, o jogador argentino não poderia ser registrado pela nova equipe.

– Os índices do PSG em termos de fair play financeiro são piores que os do Barcelona. Na temporada 2019/20, a relação entre salários e rendimentos da equipe parisiense era de 99%, enquanto a do Barça era de 54% – diz trecho da denúncia.

Para de fato impedir que a contratação de Messi pelo Paris Saint-Germain seja realizada, a denúncia precisa ser aceita antes que o contrato seja assinado. Uma vez que o acordo seja fechado, as leis trabalhistas protegem o atleta, o que levaria tempo até a abertura de processo.

O fair play financeiro foi instaurado no futebol para evirar que equipes invistam em contratações e vencimentos de atletas mais do que arrecadam em dinheiro. O PSG, contudo, por ser controlado por empresários do Qatar, consegue gerar receitas de outras formas.

