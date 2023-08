Société Générale volta a lucrar no 2º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 03/08/2023 - 7:18 Compartilhe

O Société Générale anunciou nesta quinta-feira (3) que teve lucro líquido de 900 milhões de euros no segundo trimestre de 2023, que contrasta com prejuízo de 1,51 bilhão de euros apurado em igual período do ano passado. Por outro lado, a receita de atividades bancárias do banco francês – sua principal métrica – sofreu queda anual de 8,9% no trimestre, a 6,29 bilhões de euros. O resultado de lucro superou a previsão de 725 milhões de euros de analistas consultados pela FactSet, mas o de receita ficou abaixo da expectativa, de 6,44 bilhões de euros. Na abertura dos negócios da Bolsa de Paris, às 4h (de Brasília), a ação do Société avançava 1,7%. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias