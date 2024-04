Société Générale vende unidade de financiamento de equipamentos; em Paris, ação sobe 1,7%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 11/04/2024 - 7:35 Para compartilhar:

O Société Générale fechou um acordo para vender parte de suas operações de financiamento de equipamentos profissionais ao Groupe BPCE, por 1,1 bilhão de euros. Por volta das 7h10 (de Brasília), a ação do banco francês subia 1,7% na Bolsa de Paris. Em comunicado, o Société disse nesta quinta-feira (11) que o Groupe BPCE irá assumir a maior parte de suas atividades de financiamento de equipamentos profissionais, excluindo as da República Checa e da Eslováquia. A expectativa é que a transação seja concluída no primeiro trimestre de 2025 e tenha um impacto positivo de cerca de 25 pontos-base no índice de capital Tier 1 do Société, segundo o comunicado.