Société Générale vende operações no Marrocos ao Saham Group

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/04/2024 - 11:48 Para compartilhar:

O Société Générale fechou acordos para vender as operações marroquinas Société Générale Marocaine de Banques e La Marocaine Vie à empresa de investimento privado Saham Group, por 745 milhões de euros.

Em comunicado, o Société disse nesta sexta-feira que a transação faz parte de uma estratégia para simplificar seu modelo de negócios e fortalecer sua base de capital.

A expectativa é que os acordos sejam concluídos no final do ano e tenham impacto positivo de cerca de 15 pontos-base no índice de capital Tier 1 do Société, segundo o comunicado.

Por outro lado, o Société também prevê que a venda terá impacto negativo de 75 milhões de euros no balanço do primeiro trimestre.