Société Générale tem lucro menor no 4º trimestre, mas receita cresce

O Société Générale anunciou hoje que registrou lucro líquido de 654 milhões de euros (US$ 719,4 milhões) no quarto trimestre de 2019, valor 4,6% abaixo do ganho obtido no mesmo intervalo de 2018.

Por outro lado, a receita de atividades bancárias do terceiro maior banco francês em ativos cresceu 4,8% na mesma comparação, a 6,21 bilhões de euros.

O índice de capital Tier 1 do Société, uma importante medida da força de seu balanço, ficou em 12,7% no fim de dezembro, acima do nível de 12,5% observado em setembro.

Por volta das 7h15 (de Brasília), ação do Société avançava 1,2% na Bolsa de Paris. Fonte: Dow Jones Newswires.