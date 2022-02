Société Générale tem lucro maior que o esperado no 4º trimestre

O Société Générale anunciou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de 1,79 bilhão de euros no quarto trimestre de 2021, bem maior do que o ganho de 470 milhões de euros observado em igual período de 2020. O resultado superou a expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam lucro de 1,27 bilhão de euros entre outubro e dezembro. Por volta das 6h55 (de Brasília), a ação do banco francês saltava 4,7% na Bolsa de Paris. Já a receita de atividades bancárias do Société teve expansão anual de 13,4% no trimestre, a 6,62 bilhões de euros. O Société também anunciou planos de recomprar cerca de 915 milhões de euros em ações, sujeitos à aprovações do Banco Central Europeu (BCE) e de acionistas. Com informações da Dow Jones Newswires.

