Société Générale supera previsões e tem lucro de 1,1 bilhão de euros no 2º trimestre

O Société Générale divulgou nesta quinta-feira, 1º de agosto, que obteve lucro líquido de 1,1 bilhão de euros no segundo trimestre de 2024, maior do que o ganho de 900 milhões de euros apurado em igual período do ano passado.

A receita de atividades bancárias do banco francês – sua principal métrica – teve expansão anual de 6% no trimestre, a 6,685 bilhões de euros.

Os resultados do Société superaram as expectativas de analistas consultados pela Visible Alpha, de lucro de 942,6 milhões de euros e receita de 6,5 bilhões de euros.

Apesar dos resultados positivos, o Société reduziu sua projeção para a receita de atividades bancárias de sua divisão de varejo francês em 2024, de 4,1 bilhões de euros para 3,8 bilhões de euros. Fonte: Dow Jones Newswires.