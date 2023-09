Société Générale prevê avanço menor da receita até 2026; em Paris, ação tomba mais de 9%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/09/2023 - 8:04 Compartilhe

O Société Générale prevê avanço mais fraco de sua receita entre 2022 e 2026 do que no período de 2021 a 2025, segundo plano estratégico divulgado nesta segunda-feira, 18.

No novo plano, o banco francês visa a crescimento médio anual das receitas entre 0% e 2% durante o período. No anterior, de 2021 a 2025, o Societé buscava expansão da receita de ao menos 3%.

Por volta das 7h30 (de Brasília), a ação do Société amargava um tombo de 9,3% na Bolsa de Paris.

Também no novo plano, o banco projeta retorno sobre capital tangível (Rote, pela sigla em inglês) entre 9% e 10% em 2026 e capital ordinário de nível 1 (CET1) – uma medida de força financeira – de 13%. As expectativas no plano anterior eram de Rote de 10% e CET1 de 12%.

