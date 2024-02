Société Générale anuncia corte de 900 empregos, como parte de reorganização para reduzir custos

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/02/2024 - 8:54 Para compartilhar:

O Société Générale anunciou nesta segunda-feira, 5, de cortar aproximadamente 900 empregos – 5% do seu quadro de funcionários -, em uma reorganização estrutural para reduzir custos. Em comunicado, o banco francês afirma que os cortes ocorrerão no seu escritório principal e não envolverão demissões forçadas.

O projeto de reorganização foi submetido nesta segunda-feira para consulta de representantes da equipe do banco até o segundo trimestre de 2024.

Se aprovadas, as mudanças organizacionais devem contribuir para a meta do Société de garantir economia bruta de cerca de 1,7 bilhão de euros (US$ 1,8 bilhão) até 2026, na comparação com 2022. O valor também inclui economias de aproximadamente 700 milhões de euros de novos projetos e otimizações internas lançadas pelo banco, além de outras alterações em empresas do grupo Société.

Na abertura dos negócios na Bolsa de Paris, a ação do Société Générale chegou a subir cerca de 1,4%, mas logo passou a perder fôlego e inverteu sinal. Às 8h01 (de Brasília), os papéis do banco francês caíam 0,32%.

