Sociedade Rural do PR diz que taxar produto interfere na economia do Estado

São Paulo, 22 – A Sociedade Rural do Paraná recebeu com “espanto e preocupação” a notícia do envio do projeto de lei (PL) que cria o Fundo de Desenvolvimento da Infraestrutura Logística do Paraná (FDI/PR) com arrecadação por meio da taxação de produtos agropecuários. Em nota, a entidade diz que o PL interfere diretamente na economia do Estado.

“Somos submetidos, sem qualquer tentativa de diálogo, a propostas que serão trampolim para desestimular a produção no Estado, além de enfraquecer o homem do campo”, disse. “Trabalhamos diante de um cenário que ainda sofre pelos rastros causados pela pandemia da covid-19. Enxugar a máquina pública, construir ações e projetos que promovam amparo e desenvolvimento dos setores é o que se espera de nossos governantes”, disse.

