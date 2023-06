Sociedade Dante Alighieri celebra mil declinações do italiano

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 23/06/2023 - 20:50 Compartilhe

ROSÁRIO, 23 JUN (ANSA) – Por Ludovico Mori – As mil declinações do italiano, língua preciosa e humanista, portadora de valores e beleza, símbolo daquele espírito italiano de que tanto se orgulham nossas comunidades no mundo: “uma viagem maravilhosa”, como diz o título do 84º Congresso Dante Alighieri, este ano celebrado em Rosário, na Argentina, ao qual o presidente da República, Sergio Mattarella, quis fazer uma saudação especial com uma mensagem de vídeo.

O italiano como língua global, “estudado por milhões de jovens em todo o mundo. Uma força motriz preciosa, capaz de conectar arte, cultura, economia, turismo, gastronomia e estilo de vida”, segundo as palavras do Chefe de Estado, mas também um arco destinado às gerações vindouras.

Porque, como explica o dirigente da Sociedade Dante Alighieri, Andrea Riccardi, o italiano “mistura a complexa realidade do nosso país, faz dela a sua riqueza e a sua característica” e “projeta-se no futuro com a sua mensagem humanística”, tornando-se uma estratégia líder do sistema italiano.

E a importância dessa visão da língua italiana como pilar estratégico para a promoção do país, e de uma geopolítica da cultura italiana, portadora de paz, permeou as mensagens que se alternaram no palco do Teatro El Circulo, que recebeu o Congresso.

“Acredito que a língua italiana é estratégica para o mundo inteiro: ela representa o país, o berço do direito, da história, o fulcro da evolução do continente europeu. E a língua e a cultura são companheiras desse soft power representado pelo nossas comunidades” no exterior, destacou o subsecretário de Relações Exteriores, Giorgio Silli, que voltou à Argentina para a ocasião pela segunda vez em um mês e meio.

Mas o italiano é também o pivô em torno do qual toda uma comunidade se move. E uma indústria “precisa do apoio de toda a sua comunidade, tornando a formação o ponto central da transformação de uma sociedade”, tarefa que a Sociedade Dante Alighieri realiza com excelência, como explicou Paolo Rocca, CEO do grupo ítalo-argentino Techint.

Se o italiano é central para a indústria, também é central para o comércio. “O Made in Italy, com sua excelência, leva o valor da italianidade para todo o mundo. É por isso que existe um vínculo muito forte entre as exportações e a cultura italiana e é necessário fortalecer a colaboração e desenvolver sinergias”, destacou a gerente da Sace para a América Latina, Pauline Sebok.

Mas Rosário é também “uma virada” na história recente de Dante, que se preocupa cada vez mais com a formação dos professores: um grande laboratório de italiano para os italianos que virão”, nas palavras do secretário-geral da Sociedade Dante Alighieri, Alessandro Mais.

O barquinho de papel que representa o símbolo do 84º Congresso Internacional e a jornada da língua italiana iniciou uma jornada que parece não querer parar em Rosário, mas rumo a um papel estratégico global de apoio ao sistema italiano. (ANSA).

