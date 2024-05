Socialistas derrotam independentistas em eleição na Catalunha

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 13/05/2024 - 16:01 Para compartilhar:

MADRI, 13 MAI (ANSA) – Os partidos independentistas, que governam a Catalunha há uma década, foram derrotados pelos socialistas nas eleições regionais na Espanha e perderam sua maioria no Parlamento local.

O Partido Socialista (PSOE), que é do primeiro-ministro do país, Pedro Sánchez, conquistou 42 cadeiras, superando as 33 faturadas no último pleito. Apesar do importante triunfo, a sigla precisará ir atrás de apoios para formar uma coalizão.

O Junts pela Catalunha, partido do líder independentista, Carles Puigdemont, ficou com somente 35 cadeiras no Parlamento catalão. Ao todo, as três siglas separatistas somaram 59 assento, abaixo de 68, que é a cota da maioria absoluta.

As eleições ocorreram quase sete anos após os separatistas da Catalunha apresentarem uma resolução para declarar independência.

Puigdemont anunciou que vai enviar sua candidatura para liderar um governo minoritário na Catalunha. O líder está exilado da Espanha desde 2017. (ANSA).