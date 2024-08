Socialista Salvador Illa é eleito presidente da Catalunha

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/08/2024 - 15:00 Para compartilhar:

O socialista Salvador Illa foi eleito, nesta quinta-feira (8), presidente da região da Catalunha, em uma votação que ocorreu no Parlamento catalão apesar do retorno repentino do líder independentista Carles Puigdemont à Espanha, depois de sete anos no exterior para escapar da justiça espanhola.

O partido de Carles Puigdemont, que fez um breve discurso nesta quinta perto do Parlamento e fugiu logo depois, havia solicitado, sem sucesso, o adiamento desta sessão de investidura.

Dois policiais da Catalunha supostamente envolvidos no esquema para facilitar a fuga de Puigdemont foram detidos. O líder separatista catalão é alvo de um mandado de prisão na Espanha.

Salvador Illa, próximo ao primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, é o primeiro presidente regional desde 2010 que não provém de fileiras nacionalistas ou independentistas.

