Social-democratas voltam ao poder na Macedônia do Norte

O líder dos social-democratas da Macedônia do Norte, Zoran Zaev, foi reeleito neste domingo (30) primeiro-ministro, após uma votação parlamentar que aprovou seu acordo de coalizão com o principal partido dos albaneses no país (DUI).

O acordo prevê que Zaev ceda o cargo a um membro da minoria albanesa por cem dias quando expirar o mandato de quatro anos do novo governo e antes das próximas eleições.

“Abre-se um período de ordem, justiça e disciplina”, declarou Zaev no Parlamento, que aprovou o acordo de coalizão por 62 votos de um total de 120, após dois dias de debates acalorados.

Os social-democratas venceram as legislativas de julho por uma margem muito estreita, com 46 dos 120 assentos do Parlamento.

Foram as primeiras eleições desde que o governo de Zoran acrescentou o termo “do Norte” ao nome do país para resolver um litígio com a Grécia e abrir o caminho para a adesão do país à União Europeia e à OTAN, um tema sobre o qual Zaev tinha se comprometido a avançar.

O acordo com Atenas, muito criticado pelos nacionalistas de direita do VMRO-DPMNE, aprofundou as divisões políticas no país.

Veja também