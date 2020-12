Social-democratas lideram eleições na Romênia mas sem maioria para retorno ao poder

Os social-democratas (PSD, oposição) foram a surpresa das eleições legislativas realizadas neste domingo na Romênia, ao liderarem a votação com mais da metade dos votos apurados. Os liberais no poder, no entanto, continuam sendo os favoritos para formar o futuro governo.

Afastado do poder no fim de 2019, devido a protestos que reuniram multidões no país e a críticas de Bruxelas por “atentar contra o Estado de Direito”, o PSD tinha 30% dos votos, com pouco mais da metade dos colégios eleitorais apurados.

O Partido Liberal (PNL), do premier Ludovic Orban, que as pesquisas de opinião apontavam como vencedor, tinha 25,5% dos votos, mas continuava sendo o favorito a formar o governo com os votos dos aliados reformistas da aliança USR-Plus, que tinha 15%, perspectiva antecipada pelo chefe de Estado, Klaus Iohannis, do PNL, que descartou várias vezes permitir o retorno do PSD durante seu segundo mandato, até 2024.

Apenas outros dois partidos conseguiram superar os 5% necessários para entrar no Parlamento: uma formação nacionalista próxima da Igreja Ortodoxa, AUR (9%), e o partido da minoria magiar, UDMR (6%), que se disse disposto a formar uma aliança com o PNL.

“Espero a renúncia de Orban, que foi o que os romenos pediram com seu voto”, declarou o líder do PSD, Marcel Ciolacu. “Os resultados não serão conhecidos até o fim da apuração”, assinalou Orban. Ele afirmou que as negociações para formar o governo irão começar rapidamente.

Mais de 18 milhões de romenos foram convocados às urnas, mas, devido ao aumento dos casos de coronavírus e ao descontentamento dos eleitores com a classe política, considerada incompetente, apenas um em cada três eleitores votou hoje, segundo a autoridade eleitoral.

Empurrados pela pobreza, 4 milhões de romenos emigraram nos últimos anos, principalmente para a Europa ocidental, em busca de empregos mais bem remunerados.

