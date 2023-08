Sóbrio, Serginho Hondjakoff completa 39 anos e comemora com filho após sair da reabilitação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 17/08/2023 - 13:21 Compartilhe

O ator Serginho Hondjakoff, conhecido como o “Cabeção” de Malhação, completou 39 anos nesta quinta-feira, 17. Serginho, que esteve internado em uma clínica de reabilitação por mais de dez meses, teve alta em junho deste ano. O ator está sóbrio e diz ter planos para o futuro.

“Quero muito ter um trabalho como ator em que eu possa me doar com regularidade e constância, pode ser teatro, longa-metragem ou série”, declarou à revista Quem. Serginho Hondjakoff chegou a participar do humorístico A Praça é Nossa, do SBT, e tem um projeto musical com Dino Boyer. Além disso, ele quer aproveitar a sua experiência pessoal para ajudar outras pessoas. “Também pretendo adquirir um certificado para atuar como conselheiro em dependência química”, revelou.

Hondjakoff diz estar se mantendo “abstêmio, positivo e grato”. Ele agora mora com a mãe em Resende, no Rio de Janeiro, e está estudando durante o dia. Seu filho, Benjamin, de 3 anos, fica com Danielle Monteiro, ex do ator. “Ele tem a creche no Rio, capital”, justificou.

Segundo o ator, Benjamin seria sua companhia oficial em seu aniversário de 39 anos. “Sinto muita saudade dele”, contou.

Serginho Hondjakoff pretende ser um pai presente para o filho e quer se sentir realizado física, emocional e mentalmente. Para o artista, esse novo momento pede fé e otimismo. “Procuro ver o lado bom das coisas, ter gratidão, serenidade, assertividade, paciência e controle da impulsividade”, disse.

Na época da liberação de Hondjakoff da clínica, o terapeuta Sandro Barros elogiou o progresso do ator. “É com muita alegria que anuncio a alta”, escreveu. “Serginho ultrapassou a marca de um ano limpo e mais de 40 dias 100% sóbrio na sociedade. Parabéns, combateu um bom combate na reinserção social. Foi inédito”.

