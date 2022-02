Sobrinho de Silas Malafaia vai casar com cantor: ‘Nenhum parente vai comparecer no casamento’

Rodrigo Malafaia, sobrinho do pastor Silas Malafaia, vai se casar com o namorado, Leandro Buenno, ex-participante do “The Voice Brasil”. Em entrevista para a revista Quem, ele deu detalhes da cerimônia, que vai acontecer nesta sexta-feira (03) e não contará com nenhum membro da família de Rodrigo.

“Nenhum parente meu vai comparecer. E quando convidei meu pai, ele pediu para eu não fazer isso com ele. Meu irmão recusou ser padrinho também. Mas isso foi há anos. Hoje em dia, eu nem convidaria. Eles não fazem parte da minha vida. Apesar de não sermos brigados… Minha mamãe que faleceu vai estar comigo. Ela sim que importa”, contou Rodrigo.

“Será um casamento com muita diversidade, convidados incríveis, vários artistas e pessoas que admiramos e consumimos estarão presentes e não poderíamos estar mais felizes. E, claro, terá muito beijo. E nada de selinho ‘chocho’. Entraremos com o single ‘Teu’, versão acústica, a música que o Le fez para me pedir em casamento”, finalizou.

