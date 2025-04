Sobrinho de Senna guia Lotus da 1ª vitória do tio na F1

ROMA, 15 ABR (ANSA) – O brasileiro Bruno Senna, ex-piloto de Fórmula 1 e sobrinho de Ayrton Senna (1960-1994), dirigiu em um circuito na Inglaterra a histórica Lotus 97T com a qual seu tio conquistou a primeira vitória na principal categoria do automobilismo mundial.

A volta protagonizada pelo piloto de 41 anos, filho de Viviane Senna, homenageou o triunfo do tio no Grande Prêmio de Portugal, no Circuito de Estoril, em 1985. A corrida completará quatro décadas em 21 de abril.

Na temporada de 85, que foi a primeira de Senna pelo time britânico, o brasileiro conquistou duas vitórias e seis pódios, fechando o campeonato em quarto lugar, atrás apenas de Alain Prost, Michele Alboreto e Keke Rosberg.

“A chegada de Ayrton foi um momento decisivo para a Lotus.

Seu talento, expertise técnica e determinação incansável ajudaram a impulsionar a equipe. Este aniversário nos permite reviver essa magia e honrar seu legado”, declarou Clive Chapman, diretor administrativo da Classic Team Lotus.

Projetado pelo engenheiro francês Gérard Ducarouge (1941-2015), o 97T, famoso por sua coloração preta e dourada, também foi guiado em 1985 pelo italiano Elio de Angelis, morto no ano seguinte em um acidente durante testes no circuito de Paul Ricard. Ao todo, Senna e o companheiro de time venceram três provas com o carro.

O festival ocorrido no autódromo de Goodwood também celebrará os 75 anos da F1 e o papel da Lotus na evolução dos monopostos.

