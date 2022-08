Sobrinho de Bolsonaro vai a júri popular por tentativa de homicídio contra ex-mulher

Da Redação 03/08/2022 - 3:31 Compartilhe

Orestes Bolsonaro Campos, sobrinho do presidente Jair Bolsonaro (PL), vai a júri popular por tentativa de feminícidio após determinação da Justiça de São Paulo. As informações são do portal UOL.

O sobrinho do presidente é acusado de ter entrado na casa da ex-mulher e tentado matá-la, também ameaçando o atual companheiro dela, em outubro de 2020. O caso aconteceu na cidade paulista de Cajati, meses depois do casal separar-se.

A data do julgamento ainda não foi marcado. O Ministério Público apresentou as alegações finais em maio e pediu que Orestes seja condenado por tentativa de homicídio. Ele ainda responde a outro processo, por lesão corporal.

Orestes Bolsonaro é filho de Denise Bolsonaro Campos, irmã do atual presidente. De acordo com o UOL, ele foi sócio de um clube de tiro em Cajati (SP) até o ano passado, mas deixou a sociedade após tornar-se réu na Justiça.