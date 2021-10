Sobrinho de Bolsonaro é réu por tentativa de feminicídio e lesão corporal

Sobrinho do presidente Jair Bolsonaro, o empresário Oreste Bolsonaro Campos, de 39 anos, responde a duas acusações de violência contra mulheres. “Orestinho”, como é conhecido, é réu em um caso por lesão corporal e em outro por tentativa de feminicídio. As informações foram divulgadas pelo jornal Brasil de Fato e pelo portal UOL.

Valmir Oliveira, novo namorado de uma das vítimas, presenciou uma das agressões e diz que foi ameaçado também. “Ele falou que ia me matar e que, se não me matasse naquele dia, ia ser em outra ocasião”.

Orestes e a namorada de Valmir se relacionaram por 17 anos e tiveram 2 filhos, mas terminaram tudo em janeiro de 2020.

De acordo com as acusações, o ataque de Orestes a Valmir aconteceu em outubro de 2020, no Vale do Ribeira. Ele entrou na casa da ex-esposa e acertou um pedaço de madeira em Valmir, além de tentar acertar um tiro, sem sucesso.

Na delegacia, Orestes afirmou que ficou “nervoso” com o relacionamento da ex-mulher. E defendeu que o tiro foi acidental. A defesa dele não se manifestou depois que as reportagens descobriram os casos de violência.

Os inquéritos apuraram que as mulheres relataram intimidações com armas, tiros, tentativa de afogamentos e outras agressões.

Veja também