Sobrinha de Roberta Close estreia na Globo: ‘Ajudou na descoberta da transexualidade’

A modelo carioca Gabrielle Gambine estreia como atriz em “Verdades Secretas 2″, disponível no Globoplay. Aos 23 anos e com 1,79 m de altura, ela é sobrinha de Roberta Close.

Instagram will load in the frontend.

“Minha tia foi e sempre será a minha maior inspiração. Ela me ajudou durante o processo de descoberta da minha identidade e transexualidade. E ter o contato com pessoal LGBTQIA+ desde muito cedo me fez entender tudo sobre os meus direitos”, resumiu a modelo, ao site da emissora.

Instagram will load in the frontend.

Saiba mais