Sobrinha de ex-A Fazenda Kamila Simioni é baleada no Rio

A sobrinha da ex-A Fazenda Kamila Simioni foi vítima de um disparo de arma de fogo, nesta quarta-feira, 16, quando ela seguia de carro com o pai, irmão da influenciadora, por uma comunidade na zona norte do Rio de Janeiro.

A jovem de 14 anos foi levada ao hospital e submetida a uma cirurgia. Segundo a equipe de Kamila Simioni, a intervenção foi um sucesso e a menina passa bem.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista seguia pela Linha Amarela e entrou por engano na comunidade Baixa do Sapateiro, localizada no complexo da Maré, altura de Bonsucesso, seguindo o que apontava o GPS.

Ao perceber as presenças de homens armados dando ordem para parar o veículo, o condutor tentou se desvencilhar, mas teve o carro alvejado.

Pai e filha são de Minas Gerais e teriam ido ao Rio para assistir ao jogo entre o Fluminense e o Atlético-MG pela Libertadores, além de tirar um visto de viagem.