Sobrevivente do acidente aéreo da Chape comemora nascimento do filho

Jakson Follmann, ex-goleiro da Chapecoense e sobrevivente do acidente aéreo em 2016, usou as redes sociais para celebrar o nascimento do filho Joaquim.

“É um amor inexplicável. O momento tão esperado finalmente chegou. Bem-vindo ao mundo, meu filho Joaquim. Te amo muito, meu guri”, escreveu. O garoto é fruto do relacionamento de Follmann com Andressa Perkovski.

Veja também:

Rose Miriam abre arquivo para provar relação amorosa com Gugu

Luan Santana compra apartamento de R$ 7 milhões em Santa Catarina

Nos comentários, o ex-jogador e a esposa receberam muitas mensagens de carinho dos fãs, como “Muita saúde para a família de vocês”, “Que lindos”, “Parabéns ao casal”, entre outras.

Confira o post de Follmann abaixo: