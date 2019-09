Sobrevivente de incêndio volta a realizar trabalhos físicos no Ninho do Urubu

Rio – Sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu, o garoto Jhonata Ventura voltou a realizar trabalhos físicos no CT durante a última semana. O clube pretende submetê-lo a tr~es dias de reforço muscular por semana, mas ainda não há prazo para seu retorno integral aos treinos.

Aos poucos, o jovem, que está morando em um apartamento cedido pelo clube, vai tentando retomar sua rotina. Ele retornou a escola em abril e tem feito terapia ocupacional. O Flamengo já se comprometeu a assinar um contrato profissional com o zagueiro em 2020.

Jhonata foi o sobrevivente da tragédia que ficou em situação mais critica. Com cerca de 30% do corpo queimado, o garoto ficou dois meses internado e passou por diversas complicações.