Sobrevivente de avião da Chapecoense desabafa: ‘A impunidade dói mais do que a tragédia’

Rio – Sobrevivente de uma das maiores tragédias da história do esporte, o zagueiro Neto, que estava no voo da Chapecoense que resultou na morte de 71 pessoas, em 2016, desabafou sobre a situação dos familiares das vítimas. O atleta é um dos líderes do movimento que cobra indenizações dos responsáveis pela queda do avião. Até o momento, apenas o seguro, previsto na Lei Pelé, foi pago.

“A impunidade dói mais do que a tragédia. A tragédia tem de ser superada. Depois de tudo o que se passou, os sobreviventes têm de tentar superar. Mas ao observar o outro lado de toda a tragédia, a gente vê um momento de impunidade. O que mais me magoa e o que mais me chateia é a impunidade. Para a seguradora, aqueles que fizeram os contratos e também para os países envolvidos, nós somos números que aconteceram e ficaram para trás”, afirmou.

O zagueiro também revelou que se lembra de todos os momentos que antecederam à queda da aeronave.

“Tenho todas as lembranças possíveis do acidente. Eu me lembro principalmente dos momentos antes da tragédia. Eu me lembro de olhar para meus companheiros no avião. Olhar para o grande amigo que perdi, o Bruno Rangel, centroavante da Chape, maior artilheiro da história do clube. Era um ídolo para mim e fez muito pelo time. Eu me lembro do momento de oração quando as luzes se apagaram antes de o avião cair. Eu me lembro de perceber que o avião não estava mais ligado, respirar fundo e orar”, revelou.

Desde a tragédia, Neto está sem jogar. No entanto, o defensor mostrou otimismo para voltar aos gramados em breve.

“A possibilidade de voltar a jogar é boa. É um grande desejo meu voltar a jogar. Queria voltar para encerrar a carreira que foi desajustada de forma tão trágica. Eu tinha planos, tinha uma carreira pela frente. Estava certamente no melhor momento da minha carreira. Depois de tudo o que aconteceu, quero tentar voltar para jogar um pouco mais e tentar ajudar a Chapecoense nesse tempo que me resta dentro do futebol”, completou.