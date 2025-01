Sobrevivente de ataque do Hamas defenderá Israel no Eurovision

TEL AVIV, 24 JAN (ANSA) – Uma sobrevivente do ataque terrorista de 7 de outubro de 2023, perpetrado pelo Hamas e que desencadeou a guerra na Faixa de Gaza, representará Israel na próxima edição do Eurovision, popular festival musical europeu.

Yuval Raphael, de 24 anos, ganhou o programa de TV israelense “Rising Star” e foi a artista selecionada para participar do concurso continental, agendado para acontecer entre os dias 13 e 17 de maio, na Suíça.

No dia da ofensiva do grupo fundamentalista islâmico, a jovem sobreviveu ao massacre após ficar escondida por quase 10 horas em um abrigo de cerca de quatro metros quadrados. Ela passou todo esse período fingindo estar morta sob uma pilha de corpos de pessoas assassinadas.

Ao todo, 40 indivíduos entraram no local para tentar escapar do ataque do Hamas, mas só pouco mais de 10 saíram vivos.

