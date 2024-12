Sobrevivente de acidente aéreo na Coreia do Sul está ‘reativo’

ROMA, 29 DEZ (ANSA) – Um dos dois sobreviventes do acidente aéreo que matou 179 pessoas na Coreia do Sul neste domingo (29) acordou e está reativo.

A informação foi divulgada pela agência de notícias sul-coreana Yonhap, que informou que o indivíduo era comissário de bordo no avião da Jeju Air e tem 33 anos de idade, com sobrenome Lee.

“Ele está perfeitamente capaz de se comunicar e não há sinais de perda de memória ou sintomas similares”, disse o diretor do Hospital Universitário Ewha, em Seul, Ju Woong.

Lee está internado na UTI e sofreu fraturas múltiplas no acidente. A outra sobrevivente é uma comissária de bordo de 25 anos, de sobrenome Koo e que está em estado estável em outro hospital de Seul. Ambos estavam na parte traseira da aeronave.

Um vídeo do acidente mostra o Boeing 737 percorrendo a pista em alta velocidade, com a barriga arrastando no solo, os trens de pouso desativados e fumaça saindo da turbina direita, até bater contra o muro. O avião ficou praticamente todo destruído, e muitos passageiros foram lançados para fora após o impacto contra a barreira.

A principal suspeita é de que a tragédia tenha sido provocada por uma colisão com um bando de pássaros na fase de aterrissagem. (ANSA).