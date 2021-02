Sobrevivente da tragédia no Ninho, Rayan Lucas assina primeiro contrato profissional com o Flamengo Volante de 16 anos, também conhecido como Quadrado, acerta vínculo por três anos, com multa rescisória de 50 milhões de euros para clubes do exterior

Na semana em que a tragédia do Ninho do Urubu completa dois anos, um dos 16 sobreviventes tem motivo para comemorar. Nesta quinta-feira, o volante Rayan Lucas, também conhecido como Quadrado, assinou o primeiro contrato profissional com o Flamengo.

De acordo com informações do site ge, o vínculo do jovem terá validade de três anos, com multa rescisória para clubes do exterior estipulada em 50 milhões de euros (R$ 326 milhões na cotação atual).

No último dia 3 de janeiro, Rayan completou 16 anos, a idade mínima para assinar contrato profissional no Brasil. Ele é chamado de Quadrado entre os amigos pela semelhança com o meia colombiano da Juventus. Nas redes sociais, o jovem comemorou a conquista e aproveitou para agradecer o clube e a família.

– Hoje é um dia muito feliz na minha vida. Assinei o meu primeiro contrato profissional com o Flamengo. Pode parecer uma simples ação, mas representa todo um esforço meu e de meus familiares. Gostaria de agradecer ao clube por acreditar no meu potencial. A meus representantes por todo o suporte. E, principalmente, a minha família. Sem ela nada disso seria possível. É apenas a primeira de muitas conquistas que buscarei na carreira. Saudações rubro-negras!

Rayan chegou ao Flamengo em 2016, com apenas 11 anos. Na última temporada integrou o elenco do sub-17, apesar de ter ainda 15 anos, e fez um gol no Campeonato Brasileiro da categoria.

