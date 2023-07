‘Sobrenatural: A Porta Vermelha’ estreia bem e supera ‘Indiana Jones’ nas bilheterias

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/07/2023 - 13:39 Compartilhe

Um dos lançamentos mais aguardados do ano, Indiana Jones 5, com Harrison Ford, teve reinado breve nas bilheterias mundiais. Sobrenatural: A Porta Vermelha, filme de terror estrelado e dirigido por Patrick Wilson, arrecadou US$ 32,7 milhões em vendas de ingressos em 3.188 cinemas, de acordo com estimativas divulgadas neste domingo.

Indiana Jones 5 ficou em segundo lugar em seu segundo fim de semana com US$ 26, 5 milhões na América do Norte (queda de 56% desde o lançamento). Globalmente, a aventura já arrecadou cerca de US$ 247,9 milhões.

Com orçamento baixo – nenhum dos filmes da franquia custou mais de US$ 16 milhões para ser produzido -, Sobrenatural: A Porta Vermelha não foi bem classificado pela crítica. Mas, ao que parece, o público gosta de filmes de terror, segundo avaliação do analista sênior da empresa de mídia Comscore Paul Dergarabedian.

