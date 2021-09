Sobrancelhas falhadas podem ter ligação com a saúde, saiba o que fazer

As sobrancelhas influenciam diretamente no olhar e podem destacar o visual de qualquer pessoa. A moda passou de desenhos finos e bem penteados para pelos mais cheios e com aparência natural, mas acompanhar a tendência pode não ser uma tarefa fácil para algumas pessoas que sofrem com falhas. Para acabar com esse problema, especialistas destacam como incentivar o crescimento dos fios. As informações são do “Yahoo Life”.

Entre os fatores que interferem na aparência das sobrancelhas está o envelhecimento. “Perder os pelos eé inevitável com o passar dos anos. À medida que envelhecemos, nossos cabelos, incluindo sobrancelhas e cílios, perdem a plenitude, o comprimento e a cor”, explica o dermatologista Brandon Kirsch ao “HuffPost”.

Deficiências nutricionais, problemas de tireoide, alterações hormonais e excesso de depilação dos fios também podem resultar em danos ao folículo capilar, inclusive o tornando incapaz de crescer novamente. Até a genética pode ser uma das causas. A dermatologista Uchenna Okereke reforça ao “HuffPost” outros possíveis motivos: “condições médicas como alopecia, infecções bacterianas, virais ou fúngicas, trauma por queimaduras ou feridas, tratamentos médicos como quimioterapia ou radiação, tratamentos a laser ou medicamentos”.

Consultar um dermatologista é o primeiro passo para identificar o motivo da queda dos fios e iniciar o tratamento adequado. Brandon Kirsch diz que o especialista pode recomendar produtos a base de análogos de prostaglandina, que podem estimular o fortalecimento dos pelos, inclusive dos cílios. No entanto, o uso não está isento de riscos. “Raramente, eles escurecem a pele da pálpebra e a cor da íris em pessoas com olhos castanhos, mas é menos preocupante quando se aplica esses tratamentos nas sobrancelhas”, explica.

Outra opção que pode ser oferecida é a terapia com plasma rico em plaquetas. “Embora os procedimentos como microblading e henna na sobrancelha estejam disponíveis, é importante estar ciente do risco de dermatite de contato. Inevstigar a causa da queda de pelos é importante para evitar o agravamento da condição na tentativa de melhorá-la”, esclarece Okereke.

Os cuidados em casa podem incluir o uso de óleo de rícino na sobrancelha durante a noite, que deve ser retirado pela manhã. Além disso, é necessário suprir as deficiências nutricionais, especialmente ferro, zinco, proteína e ômega 3.

