‘Soberania da Ucrânia deve ser respeitada’, diz UE aos EUA

BRUXELAS, 18 FEV (ANSA) – A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse ao enviado dos Estados Unidos para a Ucrânia, Keith Kellogg, durante encontro em Bruxelas, na Bélgica, que a soberania de Kiev deve ser “respeitada” nas negociações para o fim da guerra contra a Rússia.

O encontro ocorreu na esteira da decisão do presidente dos EUA, Donald Trump, de abrir tratativas com Kiev à revelia da União Europeia. “A UE desempenha um papel fundamental em garantir a estabilidade financeira e a defesa da Ucrânia, com um empenho total de 135 bilhões de euros [cerca de US$ 145 bilhões], mais do que qualquer outro aliado”, frisou Von der Leyen.

Segundo comunicado, a presidente da Comissão Europeia também lembrou que o bloco está “pronto a fazer mais” pelo país.

“A UE deseja trabalhar ao lado dos EUA para colocar fim ao derramamento de sangue e contribuir na garantia de uma paz justa e duradoura”, acrescentou a líder europeia, que revelou ao representante do governo Trump “os planos da Europa para aumentar a produção e as despesas com defesa”.

Por fim, Von der Leyen também defendeu que “qualquer resolução” do conflito “deve respeitar a independência, a soberania e a integridade territorial” da Ucrânia. (ANSA).