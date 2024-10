Sobe para cinco o número de mortos em temporal de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 12/10/2024 - 11:36 Para compartilhar:

O temporal que atingiu São Paulo na noite de sexta-feira, 11, deixou cinco mortos no estado. Os ventos recordes na capital afetaram 2,1 milhões de moradores, que ficaram sem energia elétrica.

De acordo com o jornal “Folha de S.Paulo”, o aumento no número de mortos foi confirmado pela Defesa Civil estadual. Na cidade de Bauru, localizada no interior do estado, três pessoas e um cachorro morreram após serem atingidos por um muro que colapsou com a força do vento e da chuva.

Já na capital paulista, uma árvore caiu em uma feira na rua Professor Nina Stocco, em Campo Limpo, zona sul, e atingiu duas pessoas. Uma delas morreu no local, a outra chegou a ser socorrida e levada a um pronto-socorro da região.

Em Diadema, na Grande São Paulo, uma pessoa morreu depois de ter sido atingida por uma árvore. Já em Cotia, duas pessoas precisaram ser socorridas inconscientes e em estado grave depois de um desabamento. Uma terceira vítima sofreu escoriações e foi atendida, mas passa bem.

Moradores afetados pela interrupção do serviço prestado pela Enel relataram mais de 12 horas sem energia elétrica na Grande São Paulo.

Na manhã deste sábado, 12, a concessionária emitiu outro comunicado no qual afirmou que cerca de 500 mil clientes tiveram a energia restabelecida, enquanto 1,6 milhão seguem com o serviço afetado. Após a forte chuva na noite de sexta-feira, 11, cerca de 2,1 milhões de clientes ficaram sem luz. “A companhia está disponibilizando cerca de 500 geradores para os casos mais críticos e reforçou os canais de atendimento”, completou.

O que orienta a Enel

A Enel Distribuição São Paulo orienta os clientes que estão sem energia que priorizem os canais digitais para abrirem chamados. São eles:

SMS: Envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678

App Enel (disponível para iOS e Android)

WhatsApp Elena: (21) 99601-9608