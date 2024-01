Sobe para 74 número de mortos na explosão de caminhão-tanque na Libéria

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 08/01/2024 - 12:00 Para compartilhar:

A explosão de um caminhão-tanque no centro da Libéria, em 26 de dezembro, deixou 74 mortos, de acordo com um novo relatório divulgado nesta segunda-feira (8) por um alto funcionário médico.

Um relatório anterior, de 28 de dezembro, relatava cerca de 40 mortes.

Dado o número crescente de vítimas, o presidente do país, George Manneh Weah, declarou uma semana de luto no domingo, de acordo com um comunicado divulgado por seu gabinete.

“Alguns deles viraram cinzas, e até agora ainda estamos tentando averiguar [o número de mortos]. Naquele momento, o número de vítimas foi estimado em mais de 40, mas o número de mortos atual é superior a 70”, disse à AFP Francis Kateh, médico-chefe da Libéria.

Depois, Kateh especificou que 74 mortes foram registradas.

A explosão ocorreu em Totota, condado de Bong, a 130 quilômetros da Monróvia, capital do país. Cerca de 40 pessoas morreram no momento do incêndio, e outras, mais tarde, após serem transferidas para hospitais próximos.

Segundo o policial Malvin Sackor, o acidente ocorreu quando alguns moradores se reuniram ao redor do caminhão para tentar recuperar combustível.

“Algumas pessoas subiram no caminhão para pegar gasolina. Algumas tinham barras de ferro e bateram no caminhão-tanque para que ele explodisse e depois levassem a gasolina”, confirmou à AFP Aaron Massaquoi, que diz ter visto a cena.

