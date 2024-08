Sobe para 62 o número de mortos em acidente aéreo em Vinhedo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 10/08/2024 - 8:42 Para compartilhar:

A VoePass Linhas Aéreas confirmou na manhã deste sábado, 10, a morte de mais um passageiro que não estava incluído na lista inicial divulgada pela companhia na sexta-feira, 9. Com isso, subiu para 62 o número de mortos no acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo.

De acordo com a companhia, Constantino Thé Maia estava na aeronave que caiu em um condomínio fechado na tarde de sexta. Ele não foi incluído na lista inicial devido a uma falha técnica de validação do check-in.

“O nome de Constantino não estava na lista de passageiros embarcados, divulgada ontem, por uma questão técnica identificada pela companhia referente às validações de check-in, validação do boarding e contagem de passageiros embarcados”, afirmou a companhia.

“Em respeito à identidade do passageiro e de sua família, a VoePass decidiu confirmar a informação de que Constantino estava a bordo do voo 2283 somente quando não houvesse dúvidas”, concluiu.

*Reportagem em atualização