O número de mortos nos ataques israelenses no sul e no leste do Líbano desta segunda-feira (23) aumentou para 356, incluindo 24 crianças, e houve mais de 1.240 feridos, no dia mais letal em quase um ano de confrontos transfronteiriços, disse o Ministério da Saúde libanês.

Entre os mortos há 42 mulheres, segundo a pasta, cujo balanço anterior era de 270 mortos e mais de mil feridos.

