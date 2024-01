Sobe para 34 número de mortos em deslizamento de terra na China

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/01/2024 - 8:31 Para compartilhar:

O número de vítimas do deslizamento de terra em uma zona montanhosa do sudoeste da China aumentou para 34 mortos, com dez pessoas ainda desaparecidas, informou a emissora de televisão pública CCTV nesta quarta-feira (24).

A tragédia aconteceu na madrugada de segunda-feira na aldeia de Liangshui, na província de Yunnan, uma das mais pobres do país.

“Trinta e quatro pessoas foram encontradas. Nenhuma apresentava sinais de vida”, disse a CCTV, em um último balanço divulgado hoje às 17h locais (6h em Brasília). “Dez pessoas ainda estão desaparecidas, acrescentou.

“Destinou de urgência para as famílias um total de 222 barracas, 1.350 casacos, 700 edredons, 200 macas dobráveis, 200 colchões, 200 jogos de cama e 300 caixas de primeiros-socorros”, acrescentou a emissora.

As temperaturas na região estão abaixo de zero grau.

O presidente chinês, Xi Jinping, pediu às equipes de socorro na segunda-feira que “façam todo o possível para limitar o número de vítimas”.

Mais de 900 pessoas foram realocadas após o drama, informou a CCTV na terça-feira (23).

Deslizamentos de terra são comuns no montanhoso sudoeste da China, especialmente após as chuvas.

Em setembro passado, chuvas torrenciais na região sul de Guanxi causaram um deslizamento de terra em uma zona montanhosa. Pelo menos sete pessoas morreram, segundo a imprensa local.

Em agosto, mais de 20 pessoas morreram em um deslizamento de terra causado por enchentes no povoado de Xi’an, no norte do país.

