Sobe para 33 número de mortos por deslizamento de terra na Colômbia

Pelo menos 33 pessoas morreram em um deslizamento de terra na sexta-feira (12) em uma comunidade indígena no noroeste da Colômbia, de acordo com um novo balanço do governo local divulgado neste sábado (13).

“Lamento profundamente a morte de 33 pessoas nesta tragédia, a maioria meninas e meninos, segundo informes preliminares do território. Toda a nossa solidariedade ao departamento de Chocó e às famílias das vítimas”, escreveu a vice-presidente Francia Márquez na rede social X.

Mais cedo, em entrevista à rádio Blu, Jaime Herrera, prefeito do município de Carmen de Atrato, no departamento de Chocó, havia anunciado o registro de 23 mortos e 20 feridos.

Na noite de sexta-feira, as autoridades haviam registrado 18 mortes e 30 pessoas presas sob os escombros que bloquearam a estrada que vai de Medellín a Quibdó (noroeste).

“Toda a ajuda disponível está sendo enviada para Chocó nesta terrível tragédia”, escreveu o presidente Gustavo Petro nas redes sociais.

Há mais de 24 horas chove nessa região próxima ao Pacífico, onde está uma das florestas mais chuvosas do mundo.

Imagens compartilhadas nas redes sociais e em canais de televisão mostram o momento em que um pedaço da montanha se desprende e soterra uma fila de carros, enquanto se ouvem gritos.

“Nas primeiras horas da manhã, inspeções foram realizadas em 17 corpos que foram transferidos do local da tragédia para o Instituto de Medicina Legal de Medellín, e apenas o de uma mulher foi identificado”, informou o governo de Chocó em um comunicado.

– “Dor profunda” –

Vários deslizamentos dificultam o trabalho de socorristas e bombeiros que chegam à área.

“Até mesmo um apelo está sendo feito para que cheguem de helicóptero, pois há vários desmoronamentos e o acesso é difícil”, disse um representante do governo de Chocó à AFP.

Apesar da Colômbia atravessar uma temporada de seca, o Instituto de Hidrologia, Meteorologia e Estudos Ambientais (IDEAM) registrou fortes chuvas na sexta-feira em alguns departamentos do Pacífico e da Amazônia.

“Desde ontem à noite, estamos trabalhando em conjunto com órgãos de emergência e socorro na estrada Quibdó-Medellín, onde ocorreu o deslizamento de terra. Estamos mobilizando todas as nossas capacidades para resgatar e socorrer os afetados”, disse a Polícia.

Aproximadamente 50 soldados também chegaram à área para apoiar os esforços de busca. Imagens compartilhadas pela instituição mostram militares enlameados percorrendo um terreno pantanoso.

“O sinal (de comunicação) no local é muito fracoa e o clima está complicado”, indicou o Exército em um comunicado.

Com escavadeiras, a busca avança contra o tempo para tentar encontrar sobreviventes sob os escombros.

A governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, lamentou “com profunda dor” a “grave emergência”, que interrompe o trânsito da capital do departamento para Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia.





É uma “emergência que enluta o povo chocoano”, acrescentou.

Um representante da autoridade local contou à AFP como “muitas pessoas” conseguiram sair de seus veículos e “se abrigaram em uma casa” perto do município de Carmen de Atrato, “mas infelizmente um deslizamento veio e os soterrou”.

